Tunceli'deki terör operasyonunda birçok malzeme ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış birçok malzeme ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir süre önce başlatılan ve halen sürdürülen operasyonda, terör örgütüne ait bir sığınak daha tespit edildi.

Sığınakta, bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat, boru ve kablonun yanı sıra çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan yapılan açıklamada, bir süre önce Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda terör örgütüne ait bir sığınak daha tespit edildiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sığınakta 20 kilogram amonyum nitrat, 35 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan boru, 700 metre kablo, 5 kütüklük, dürbün, sırt çantası, 50 metre hortum, bin metre ip, 2 sera naylonu, 3 büyük hilti, 4 kazma ve kürek, 30 testere, 3 battaniye, 30 ampul, 50 tüp başlığı, 12 koli A-4 kağıdı, 10 enjektör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada ayrıca, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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Tunceli merkez ile Ovacık ilçesi kırsallarında gerçekleştirilen dünkü operasyonda, bir sığınakta toprak altına gizlenen 3 el yapımı patlayıcının yanı sıra çeşitli tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmişti.