Tunceli’nin adı sporla yükseliyor

Tunceli Valiliği ve Türkiye Rafting Federasyonu’nun düzenlediği “Tunceli’de Spor ve Spor Turizmi’nin Gelişmesi” konferansı, gerçekleştirildi. Munzur Üniversitesi Konferans Salonu’ndaki organizasyonda Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, milli sporcular ve öğrenciler katıldı.

Tunceli’de Spor ve Spor Turizmi’nin Gelişmesi konferansı

TERÖRDEN TURİZM ŞEHRİNE

Tunceli’nin birkaç yıl öncesine kadar terörle anıldığını dile getiren Vali Sonel, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla kentin huzur, spor, turizm ve kültür şehri haline geldiğini söyledi. Huzurun bir kent için en önemli faktör olduğunu ve bunun için çalıştıklarını anlatan Sonel, “Siz ne yaparsanız yapın eğer bir şehirde huzur olmazsa ne turizm ne spor ne de gelişmişlik olur” dedi.

‘TATİL ŞEHRİNE DÖNÜŞTÜ’

Tunceli’nin 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, bu yıl da 20 ülkenin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası’na başarıyla ev sahipliği yaparak su sporlarında potansiyelini herkese kabul ettirdiğini vurgulayan Sonel, şöyle devam etti:

“Bir vakitten sonra akşam dışarıya çıkılmayan Tunceli’den, gece yarılarına kadar eşiyle, çocuğuyla çok rahat bir şekilde sokaklarında gezilen Tunceli’ye dönüldü. Munzur Çayı kıyısında olmak üzere Pülümür Çayı’nda Ege ve Akdeniz’i aratmayan sahilleri, sportif faaliyetleri, adeta bir tatil şehir hüviyetine kavuştu. Tabii bunlar üst üste gelince turizmle ilgili bu sektörler canlanmaya başladı.”

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RAFTING PARKURU UZATILACAK

Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Tunceli’nin artık doğa ve doğa sporlarında, turizmde marka şehir haline geldiğini ve artık büyük seyahat acentelerinin de kente turlar düzenleyeceğini söyledi. Yardımcı, Munzur Çayı’nın 36 kilometresinin uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini anımsatarak, parkurun uzatılması için çalışma yapacaklarını aktardı.

5 yıl sonra Antalya ile yarışacak

Munzur Üniversitesi

Tunceli’de su sporları altyapısını oluşturmak için “Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi” açarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Yardımcı, “Bu bölgenin turizm başkenti Tunceli’dir. Sayın Vali’mizin attığı bu temelin sürdürülebilmesi halinde; hani Antalya dünya turizminin başkenti deniyor ya 5 yıl sonra Tunceli de uluslararası sportif kamp merkezlerinin başkenti olacak” diye konuştu. Konferans, Vali Sonel ve Yardımcı’nın yarışmalarda Tunceli’yi başarıyla temsil eden sporculara çeşitli hediyeler vermesiyle sonra erdi.