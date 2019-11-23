Gündem Tuncelinin adı sporla yükseliyor
TUNCELİ

Tunceli’nin adı sporla yükseliyor

Tunceli Valiliği’nin öncülüğünde Türkiye Rafting Federasyonu tarafından ‘Tunceli’de Spor ve Spor Turizmi’nin Gelişmesi’ konferansı düzenlendi. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, “Antalya dünya turizminin başkenti Tunceli de uluslararası sportif kamp merkezlerinin başkenti olacak” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunceli
Tunceli

Tunceli Valiliği ve Türkiye Rafting Federasyonu’nun düzenlediği “Tunceli’de Spor ve Spor Turizmi’nin Gelişmesi” konferansı, gerçekleştirildi. Munzur Üniversitesi Konferans Salonu’ndaki organizasyonda Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, milli sporcular ve öğrenciler katıldı.

Tunceli’de Spor ve Spor Turizmi’nin Gelişmesi konferansı

TERÖRDEN TURİZM ŞEHRİNE

Tunceli’nin birkaç yıl öncesine kadar terörle anıldığını dile getiren Vali Sonel, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla kentin huzur, spor, turizm ve kültür şehri haline geldiğini söyledi. Huzurun bir kent için en önemli faktör olduğunu ve bunun için çalıştıklarını anlatan Sonel, “Siz ne yaparsanız yapın eğer bir şehirde huzur olmazsa ne turizm ne spor ne de gelişmişlik olur” dedi.

‘TATİL ŞEHRİNE DÖNÜŞTÜ’

Tunceli’nin 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, bu yıl da 20 ülkenin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası’na başarıyla ev sahipliği yaparak su sporlarında potansiyelini herkese kabul ettirdiğini vurgulayan Sonel, şöyle devam etti:

“Bir vakitten sonra akşam dışarıya çıkılmayan Tunceli’den, gece yarılarına kadar eşiyle, çocuğuyla çok rahat bir şekilde sokaklarında gezilen Tunceli’ye dönüldü. Munzur Çayı kıyısında olmak üzere Pülümür Çayı’nda Ege ve Akdeniz’i aratmayan sahilleri, sportif faaliyetleri, adeta bir tatil şehir hüviyetine kavuştu. Tabii bunlar üst üste gelince turizmle ilgili bu sektörler canlanmaya başladı.”

RAFTING PARKURU UZATILACAK

Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Tunceli’nin artık doğa ve doğa sporlarında, turizmde marka şehir haline geldiğini ve artık büyük seyahat acentelerinin de kente turlar düzenleyeceğini söyledi. Yardımcı, Munzur Çayı’nın 36 kilometresinin uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini anımsatarak, parkurun uzatılması için çalışma yapacaklarını aktardı.

5 yıl sonra Antalya ile yarışacak

  • Munzur Üniversitesi
  • Tunceli’de su sporları altyapısını oluşturmak için “Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi” açarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Yardımcı, “Bu bölgenin turizm başkenti Tunceli’dir. Sayın Vali’mizin attığı bu temelin sürdürülebilmesi halinde; hani Antalya dünya turizminin başkenti deniyor ya 5 yıl sonra Tunceli de uluslararası sportif kamp merkezlerinin başkenti olacak” diye konuştu. Konferans, Vali Sonel ve Yardımcı’nın yarışmalarda Tunceli’yi başarıyla temsil eden sporculara çeşitli hediyeler vermesiyle sonra erdi.

Terörden arındı doğa ve su sporlarında marka oldu
GÜNDEM
Terörden arındı doğa ve su sporlarında marka oldu
Adresinizi değiştirin

Adresinizi değiştirin

​Alman istihbaratı panik içinde FETÖ'cüleri uyarıyor.
Noktayı koydu

Noktayı koydu

​Erdoğan: Bay Kemal senin hayatın yalan. İspat edemiyorsan git.
Antalyadatiyatro susturuldu

Antalya'da
tiyatro susturuldu

Önce İBB'den şimdi de Antalya'dan sanata darbe.
Kaset aklı<br>yine devrede

Kaset aklı
yine devrede

​Baykal'ı koltuğundan eden akıl, genel kurul öncesi devreye girdi.
İnsani yardımda<br>Türk standardı

İnsani yardımda
Türk standardı

İnsana saygı konusunda dünyaya ders verdik.
Prensin Osmanlı düşmanlığı

Prensin Osmanlı düşmanlığı

​Tarihi çarpıtan diziyle Türkiye karşıtı kara propaganda.

Siyanür<br>elimizde kaldı

Siyanür
elimizde kaldı

​Almak kolay kurtulmak ise çok zor.
Kuala Lumpur’da beşli zirve

Kuala Lumpur’da beşli zirve

5 ülke İslam dünyasında öncü rol oynayacak.
Satışta Mardin farkı

Satışta Mardin farkı

​Türkiye'de son 10 yıldaki konut satışlarında Mardin zirvede.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Elektrikte yerli rekor

Elektrikte yerli rekor

Bu yıl elektriğin yüzde 64'ü yerli kaynaklardan sağlandı.
Çizgiye adanmış 41 yıl

Çizgiye adanmış 41 yıl

​Hasan Aycın bu coğrafyaya Allah vergisi.
Norveç'te Kur'an-ı Kerim yaktılar

Norveç'te Kur'an-ı Kerim yaktılar

Norveç polisiyse ​İslam düşmanlığını izledi.
Petrol için <br>teröre destek

Petrol için
teröre destek

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, açıkladı.
Başakşehir <br>seriyi bozdu!

Başakşehir
seriyi bozdu!

41 maçlık yenilmezlik serisine Başakşehir son verdi.
Meydan okuyorum

Meydan okuyorum

​Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.