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Türk İHA'ları deprem bölgesinde

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremin ardından İHA'ların bölgede aktif olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti için çalışmalarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi..

17:03 . 6/02/2023 Pazartesi
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Türk İHA'ları deprem bölgesinde

Türk İHA'ları deprem bölgesinde

Milli Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hasar gören bölgeleri anbean takip ettiğini açıkladı..

Bakanlık, İHA'ların deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti için çalışmalara devam ettiğini vurguladı..

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor." denildi.



Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, ''Depremlerde bin 498 can kaybı, 8 bin 533 de yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Kahramanmaraş
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#deprem
1 saat önce
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Türk İHA'ları deprem bölgesinde
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