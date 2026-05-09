Türkiye diasporasının genç temsilcileri Ankara'da buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği “Diaspora Gençlik Buluşması”, Ankara’da gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, diasporadaki gençlerin eğitim, sosyal girişimcilik, kültür, akademi, teknoloji ve hak savunuculuğu gibi alanlarda daha etkin hale gelmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi. YTB koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında, diaspora gençliğine yönelik yeni nesil imkanlar ve sivil toplum alanındaki iş birlikleri ele alındı. Toplantılarda, genç temsilcilerin yaşadıkları ülkelerde toplumsal etkilerini artıracak projeler için kurumsal, teknik ve mali destek mekanizmaları üzerinde duruldu.

Programın açılışında konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, üç gün sürecek buluşmanın temel amacının gençlerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerde faaliyet gösteren Türk STK’larının genç temsilcileriyle ortak projeler geliştirmek istediklerini belirten Turus, “Yurt dışındaki insanlarımızın gelecek nesillerini inşa edecek gençlerle birlikte geleceği şekillendirmek istiyoruz. Gençlerle istişare ederek ortak projeler üretmeyi hedefliyoruz” dedi. Gençlerin yaşadıkları ülkeler ile Türkiye arasında köprü görevi üstleneceğini ifade eden Turus, diaspora gençliğinin enerjisi ve birikiminin bu süreçte önemli katkı sağlayacağını vurguladı.