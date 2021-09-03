Türkiye Diyanet Vakfı burs başvuruları başladı

Yurt içi ve yurt dışında binlerce öğrenciye yurt, burs ve kurs anlamında eğitim desteği veren Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2021 Yılı II. Kabul Dönemi burs programlarına başvurular başladı.

HANGİ PROGRAMLARA ALIM VAR?

Söz konusu dönem kapsamında; İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Lisansüstü İlahiyat Akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek Burs programlarına öğrenci alımı yapılacak.

YURT, BURS VE KREDİ DESTEĞİ

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için TDV ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan eğitim-öğretim ve burs programı olan İlahiyat Akademi Program, TDV Yurtlarının bulunduğu illerde öğrencilere, yurt-burs-kurs desteği şeklinde uygulanıyor.

ÖZEL DESTEK AKADEMİ PROGRAMI

Tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik İslami ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmak amacıyla uygulanan Özel Destek Akademi programı ise TDV yurtlarında uygulanıyor.

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LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT AKADEMİSİ

Lisansüstü İlahiyat Akademi ise İlahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini, bilgiyi derlemesini, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel problemleri çözmesini, verileri geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan burs destek programı olarak öne çıkıyor.

ULUSLARARASI MEZUN DESTEK PROGRAMI

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek programı ise “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı” kapsamında Türkiye’de öğrenim görüp mezun olan öğrencilerin lisans eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yalnızca yurt veya burs desteği şeklinde uygulanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 13 EYLÜL

Öğrenciler başvurularını 13 Eylül 2021 tarihine kadar https://diyanetburslari.tdv.or... adresinden gerçekleştirebilecek. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.

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