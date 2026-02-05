Türkiye ile Mısır arasında altı belge ve iki ortak bildiri imzalandı

Türkiye ile Mısır arasında ilişkileri kurumsal ve çok boyutlu şekilde güçlendirmeyi hedefleyen önemli adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Sisi, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Altı anlaşma ve iki ortak bildiri imzalandı

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma ve 2 ortak bildiri imzalandı. İmzalanan belgeler; savunma, ticaret, sağlık, tarım, veterinerlik, sosyal koruma ile gençlik ve spor gibi geniş bir yelpazede iş birliğini kapsadı. Bu kapsamda, askerî çerçeve anlaşması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında iş birliği mutabakatı, bitki karantinası, veterinerlik hizmetleri, sosyal koruma ile gençlik ve spor alanlarında mutabakat zaptları hayata geçirildi.

Ticaret ve yatırıma ortak vurgu

Ayrıca, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi ile ticaret ve yatırım alanına yönelik ortak bakanlık bildirisi imza altına alındı. Belgelerle birlikte iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve kurumsal iş birliğinin artırılması hedeflendi.

Erdoğan, Türkiye–Mısır İş Forumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında daha sonra Türkiye-Mısır İş Forumu’na katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Forumda, karşılıklı yatırımların artırılması, özel sektör iş birliklerinin teşvik edilmesi ve ticaret hacminin büyütülmesine yönelik mesajlar öne çıktı.

İlişkiler kurumsal zeminde güçleniyor

İmzalanan anlaşmaların, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin kurumsal zeminde güçlendirilmesine katkı sağlaması, siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomik ve sektörel iş birliğine de ivme kazandırması bekleniyor.







