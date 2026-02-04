Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Mısır İş Forumu'nda konuştu: Gazze'nin yeniden imarında da birlikte çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri doğrultusunda yakın mesailerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Erdoğan, bir otelde düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Kahire ziyareti vesilesiyle iş dünyasının seçkin temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ilk anlarından itibaren gösterdiği hüsnükabul için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Mısır makamlarına teşekkür etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attıklarını anımsattı.

Mısır'ın geleceğine damga vuracak 2030 vizyonunu ilgiyle takip ettiğini Sisi'ye söylediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz. Aramızdaki işbirliğinin sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu özellikle yatırım ve ticaret alanında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma artarken, diğer yanda refahın sürdürülebilmesi için işbirliğinin önem kazandığı görülüyor. Giderek zorlaşan bu ortamda, sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceğine yürekten inanıyorum."

"15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz"

Erdoğan, ellerinin altında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyelinin olduğunu dile getirdi.

Mısır'ın, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu, Mısır'la ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sıradayız. Bunlar elbette bizleri umutlandıran, bizleri cesaretlendiren rakamlar ancak hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz. Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda, dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyor. Biz de liderler olarak bunun farkındayız. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca istişare ettik. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ticaret Bakanlarımız ise bugün yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda işbirliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldılar. Yatırımcılarımızın ikamet, çalışma izni ve ruhsatlar gibi konularda karşılaşabildikleri pürüzlerin giderilmesi konusunda Mısırlı dostlarımızdan inşallah güzel haberler almayı bekliyoruz."

"Mısırlı kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbirliğini ilerletmek amacıyla attıkları her adımın çok geniş bir alanda çarpan etkisi oluşturduğunu belirtti.

Mısır'ın kapıda vize uygulamasına geçmesinin Türkiye'den iş heyeti ziyaretleri ile turist sayısında artışa önemli katkı yaptığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bunun devamı katlanarak gelecektir. Türkiye olarak biz, Mısırlı kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türk turistlerin de köklü tarihiyle, zengin kültürüyle, doğal güzellikleriyle Mısır'a yoğun ilgi gösterdiğini biliyorum. Tüm bu konularda alınacak ilave önlemleri değerlendirmek üzere ticaret bakanlarımız Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması Toplantısı'nın müteakip toplantısını Ankara'da gerçekleştireceklerdir. Serbest Ticaret Anlaşmamızın tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Ankara'da yapmayı arzu ettiğimiz 6. Ortak Komite Toplantısı da bu istikamette önemli mesafe katedilmesini hedefliyoruz."

Türk firmalardan 100 bin istihdam

Türkiye'nin 4 milyar dolara yaklaşan Mısır'daki yatırımlarının bugün 100 bin Mısırlının istihdamına destek sağladığını görmekten memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, firmaların tekstil, kimya, cam, hijyen, imalat sanayi, turizm başta olmak üzere pek çok sektörde başarılı çalışmalarıyla öne çıktığına dikkati çekti.

Erdoğan, Türk şirketlerinin bulundukları sektörlerde yüksek ihracat kapasitesine sahip öncü firmalar konumunda yer aldığını, müteahhitlerin ise Mısır'da bugüne kadar 1 milyar doları aşan 27 projeyi üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 yeni akıllı şehrin inşasında firmaların pay almalarını temenni ettiklerini söyledi.

Bu noktada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türk müteşebbislere atfettiği değeri bildiğini ve takdirle karşıladığını dile getiren Erdoğan, Sisi'ye Türk iş dünyasına güvendiği ve Türk firmalarını desteklediği için teşekkür etti.

"Gazze'nin yeniden imarında da Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz"

Türkiye ve Mısır'ın, iki kardeş ülke olmanın yanı sıra bölgesinde sınırlarının ötesinde sorumluluklara sahip iki güçlü devlet olduğunun altını çizen Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye hedef saldırıları boyunca Mısır, devleti ve halkıyla ciddi sınamalardan başarıyla geçmiştir. Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının sergilediği işbirliğini her zaman şükranla yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki hassasiyetinin yakın şahidiyim. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün sahip olduğu teknoloji ve standartların Mısır'ın insan gücü ve tecrübesiyle birleştiğinde Afrika ve Asya'da büyük ölçekte projelerin üstesinden gelebileceğine gönülden inandığını dile getirdi.

Gelecek süreçte enerji, madencilik ve ham madde alanlarında daha yapacak çok işlerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, ilk seferini 2012'de yapan Ro-Ro gemilerinin her iki tarafın müşterek menfaatine olacak şekilde yeniden başlatılmasını önemli bulduğunu kaydetti.

"15 milyar dolar ticaret hedefine giden yolda her türlü öneriye açığız"

Erdoğan, havalimanı inşa ve işletmesinden evvelce var olan işbirliğini gelecek dönemde de devam ettirebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastaneleri, şahsımın hayalini kurduğu ve hayata geçirdiği vizyon projelerinden biridir. Şimdiye kadar toplam 39 bin 217 yatak kapasitesine sahip 27 şehir hastanemizi hizmete açtık. Devasa bir sağlık külliyesi olan bu eserlerimiz kendi alanında bir markaya dönüştü. Türk sağlık sisteminin sembollerinden biri haline geldi. Yap, işlet, devret modeliyle inşa edilen şehir hastanelerimiz özellikle bu kapsamda tecrübe paylaşımına başlandığını memnuniyetle öğrendim.

Süveyş Kanalı dolayısıyla dünya deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Mısır'la gemi inşası alanında da beraber çalışabiliriz. Biz, 'kazan kazan' temelinde buna her zaman hazırız. Gördüğünüz üzere iki ülke arasında gerçekten muazzam işbirliği imkanları mevcut. Bu imkanları değerlendirecek olan bizim de desteklerimizle sizlersiniz. Siz çalıştığınız, siz ürettiğiniz, siz istihdam sağladığınız müddetçe biz de sizin önünüzü açmaya devam edeceğiz. 15 milyar dolar ticaret hedefine giden yolda her türlü öneriye açığız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesi için gösterilen gayret ve çalışmalar için herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 gün sonra vasıl olunacak Ramazan-ı Şerif'i tebrik etti, ramazanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz etti.







