Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye Togg hediyesi

Sisi, hediye Togg'un direksiyonuna geçti; Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Başkent Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Türkiye-Mısır İş Forumu'na katıldı.
Resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
#Togg
#Hediye
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Mısır Cumhurbaşkanı
#Abdulfettah es-Sisi