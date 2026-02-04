Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye Togg hediyesi

20:354/02/2026, Çarşamba
Sisi, hediye Togg'un direksiyonuna geçti; Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkent Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Türkiye-Mısır İş Forumu'na katıldı.

Resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.



