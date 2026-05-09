Türkiye yıldız gibi parlıyor

Albayrak Medya'nın Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği “Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi” dün İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Halkbank Konferans Salonu’nda yapılan zirve; iş dünyasını, bürokratları ve yerel yöneticileri bir aya getirdi. Zirvede; küresel ticaretteki dönüşüm, jeopolitik gelişmelerin ticarete etkileri, ihracat hedefleri ile adil ve kurallı ticaret başlıkları ele alındı.





TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYDU

Zirvenin özel oturumunda soruları cevaplandıran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bugün dünya ticareti; savaşlar, enerji krizleri, korumacılık eğilimleri, lojistik kırılmalar ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümler nedeniyle yeni bir döneme girmiştir. Türkiye ise; güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, gelişmiş lojistik ağı, dinamik ihracat yapısı ve krizlere karşı hızlı uyum kapasitesiyle bu süreçte pozitif ayrışan ülkelerin başında gelmektedir” dedi. 2002 yılında 238 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirimizin 2025 itibarıyla 1,6 trilyon dolara yükseldiğini vurgulayan Bolat, “36,1 milyar dolar olan ihracatımız ise 273,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye; sadece üretim yapan bir ülke değil, aynı zamanda küresel ticaretin güvenilir tedarik ve lojistik merkezlerinden biri haline gelmiş ve yıldız gibi parlayan ülke olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.

Zirvenin sonunda Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hat tablosu takdim etti.

KÜRESEL TİCARETTE ARTIK “TEK ROTA” YOK

Bolat, şöyle devam etti: “Bu süreçte Türkiye olarak Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu, Orta Koridor, Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu, Habur ve Suriye transit hatları, Körfez ve Avrupa bağlantılı yeni lojistik güzergâhlar başta olmak üzere çok boyutlu bir ticaret ve ulaştırma stratejisini kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Artık küresel ticarette ‘tek rota’ anlayışı sona ermiştir. Türkiye, her senaryoya uyum sağlayabilen esnek lojistik kapasitesiyle; ticaretini güvence altına alan güçlü bir merkez ülke konumundadır.”





ÜRETİM, YATIRIM VE DAĞITIM MERKEZİYİZ

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye’nin; Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu arasındaki en güvenli üretim, yatırım ve dağıtım merkezlerinden biri olarak öne çıktığını ifade eden Bolat, “Nitekim ülkemize yönelik uluslararası doğrudan yatırım ilgisi de güçlenerek devam etmektedir. 2025 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişleri bir önceki yıla göre %12 artışla 13,1 milyar dolara yükselmiştir. Yabancı sermayeli şirketler bugün ihracatımızın yaklaşık %30’unu gerçekleştirmektedir. Üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı desteklemeye, ülkemizi küresel ticaretin, üretimin ve lojistiğin güçlü merkezlerinden biri haline getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı; güçlü ekonomi, güçlü ticaret, güçlü lojistik altyapı, güçlü üretim kapasitesi ve güçlü Türkiye vizyonunun adıdır” değerlendirmesinde bulundu.





OYUN KURUCUYUZ

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, “Made in EU” düzenlemelerinde Türkiye’nin konumu, vize süreçleri gibi başlıklarda da sorulan soruları cevaplandırırken önemli bilgiler verdi. Avrupa Birliği ile yürüttükleri yoğun diplomasi trafiği neticesinde “Made in EU” düzenlemelerinde Gümrük Birliği atfının yer almasının önemini anlatan Bolat, “Türkiye’nin Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun çok güçlü bir göstergesi olmuştur. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle 233 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Bunun 117 milyar doları ihracat, 116 milyar doları ise ithalat oluşturuyor. Türkiye AB'nin dış ticarette 5'inci ortağı ve onlar için çok önemli bir ülke konumunda" dedi.





İHRACATA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

İhracatçı finansmanı programı kapsamında verilen desteklere dikkat çeken Bakan Bolat, şu bilgileri verdi: “Türk Eximbank, İGE A.Ş., Türk Ticaret Bankası başta olmak üzere tüm mekanizmaları etkin şekilde kullanmaya devam ediyoruz. 2025 yılında yalnızca Eximbank tarafından ihracatçılarımıza sağlanan toplam destek 54 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2026 yılında bu desteği daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. KOBİ’lerimizden yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımıza kadar tüm ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Dijitalleşme, e-ihracat, yapay zekâ destekli ticaret altyapıları, yeşil dönüşüm, markalaşma ve yüksek katma değerli üretim odaklı politikalarımızla Türkiye’nin küresel rekabet gücünü kalıcı şekilde artırmayı hedefliyoruz.”





ARZ SORUNU YAŞAMADIK

Küresel ekonominin son yıllarda yaşanan ekonomik krizleri, salgın, savaşlar, enerji ve gıda arzı sorunlarıyla, ticaret savaşlarının etkisiyle dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 70 günde yaşananlardan sonra Körfez ve Hürmüz'ün eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Ülkeler stratejik tedarikleri, hayati öneme sahip enerji ve diğer tedarikleri için alternatif güzergahları daima düşünecekler ve aksiyona geçmeye çalışacaklar. Hükümetimizin bu dirayetli, güven verici politikaları ve arz tedarikinde önceden yaptığı tedarikler nedeniyle mazotta, benzinde, uçak yakıtında, elektrikte, doğal gazda, gübrede, petrokimya ürünlerinde kimse bir arz sorunu yaşamadı. Fiyat artışları bu saydığımız ürünlerde dünyadaki fiyatların artışlarından dolayı yaşanan bir durum" ifadelerini kullandı.





50’DEN FAZLA YÖNETMELİK ÇIKARDIK

Bakanlık olarak ürün ve sektör bazında düzenlemeler yaparak enflasyonla mücadeleye katkı vermeye gayret ettiklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu anlamda görevli olduğumuz süre içinde 50'den fazla önemli yönetmelikler çıkardık. Emlak piyasasında, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ve Güvenli Ödeme Sistemlerini getirdik. Elden ödeme olayını bitirmiş olduk. Taşıt, oto piyasasında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması, noterlerin bireysellere yılda 3'ten fazla satışı yaptırmamızı uygulamasını yürürlüğe soktuk” dedi. Geçen yıl 578 bin firmanın, 41,3 milyon ürünün denetlendiğini, 2 milyar 658 milyon liralık para cezası uygulandığını söyleyen Bolat, bu yılın ilk üç ayında 130 bin firmanın, 15,1 milyon ürünün denetlendiğini, 785 milyon liralık idari para cezası uygulandığı bildirdi.



