Türkiye'de infial yaratmıştı: İbrahim Zarap'ın itirazı reddedildi cezaevinde kalmaya devam edecek

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelmiş, İbrahim Zarap, 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül'ü sokak ortasında küçük kızlarının gözü önünde öldüresiye dövmüştü. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap gözaltına alınmış, şiddetin videosu ülkeyi ayağa kaldırmıştı.
‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulan İbrahim Zarap hakkındaki soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi.
İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme İbrahim Zarap’ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı öğrenildi.
Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu.
GÜNDEM
Samsun'da eski eşini öldüresiye döven cani tutuklandı
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Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darp edilen E.M, tedavisinin ardından gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı. Eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen E.M, 'Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol ve içtiği şeylerin etkisi altında böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması için dava açılmış. Tutuklu yargılanmasını istiyorum ve ceza almasını istiyorum. Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak' dedi.
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Samsun'da İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.
Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'yi gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da E.M.'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok ifadelerini kullandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayın ardından tedavisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.M.'yi ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ta eşlik etti.
Kızı E.M. ile İbrahim Z.'nin yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail Metegül, İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum dedi.
E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu şeklinde konuştu.
Olay saatinden bu yana konuyu takip ettiklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, Bu olay inşallah kadına şiddet konusunda bir son olur. Bu manada hepimize geçmiş olsun. Şahıs yakalandı ve şu an gözaltında. Yarın adli makamlar konuyla alakalı gereğini yapacaklardır dedi.
Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Z.'nin polise verdiği ifadesinde, Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım dedi.
Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda karısını döven adam kendini böyle savundu: Bir anda gözüm döndü şikayetçi olacağım
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27), adliyeye sevk edildi. Saldırgan, polisteki ifadesinde şikayetçi olacağını söyledi. İşte zanlının okuyanı şaşırtan tüm ifadesi...