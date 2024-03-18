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Türkiye'den KKTC'ye hibe edilmişti: İlk sevkiyat Gazimağusa'ya ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) hayvancılığı desteklemek amacıyla Türkiye tarafından hibe edilen yemlik arpanın ilk sevkiyatı Gazimağusa Limanı'na ulaştı.

20:27 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kuraklık nedeniyle hayvan yemi konusunda sıkıntı çeken KKTC'deki 4 bin küçükbaş hayvan üreticisi ve işletmenin yıllık ihtiyacının 4'te birini karşılayacak olan, Türkiye'nin hibe ettiği 9 bin 400 ton yemlik arpanın 3 bin 300 tonu, bugün Gemi ile Gazimağusa'ya getirilerek dağıtılmak üzere kamyonlara yüklendi.

İlk arpa sevkiyatı nedeniyle limana gelen Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş burada açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen hibe arpanın, 4 bin küçük ve orta boy işletmecinin günlük hayvan yemi ihtiyacının 4'te birini karşılayacağını ifade ederek, sevkiyatların 3 partide tamamlanacağını söyledi.

Feyzioğlu, arpa hibesi kararının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son ziyaretindeki KKTC'deki küçükbaş hayvancıya destek sözünün bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Türkiye ve Kıbrıs Türkü daima el ele bunu da burada somut olarak görüyoruz." dedi.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da 2022-2023 döneminin kurak geçtiğine dikkati çekerek, küçükbaş hayvancının korunması, üretimde devamlılığın sağlanması için Türkiye'nin yemlik arpa hibesinde bulunduğunu belirtti.

Kuraklık döneminde yapılan hibenin önemine işaret eden Çavuş, "KKTC hayvancılığının üretken olarak devam etmesinde katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu ve ana vatanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.


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