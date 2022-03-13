Gündem Türkiyenin en soğuk ili oldu Sıfırın altında 27 dereceyi gördü
BOLU

Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Sıfırın altında 27 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklığı ilde sıfırın altında 27 derece olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin en soğuk ili oldu: Sıfırın altında 27 dereceyi gördü
Foto/arşiv

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak kaydedilirken, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı sıfırın altında 23,3 derece ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 22,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.
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Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi.
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Ümraniye’de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ümraniye’de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ümraniye’de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Sultangazi’de kar ile kaplı yolda İETT otobüsleri mahsur kaldı. İsmetpaşa Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti. Yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolcuların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşları İETT otobüsünü ittiği anlar kameralara yansıdı.
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Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kaldı. 133 ve 133 KT Pendik-Kartal istikameti güzergâhında olan İETT araçları yolda kalınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar soğuk havada inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen vatandaşların yoğun kar yağışı altında güçlükle yürüdüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinde ise 2 İETT otobüsünün de yolda kalmasıyla kontak kapattığı görüldü.
Title
Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kaldı. 133 ve 133 KT Pendik-Kartal istikameti güzergâhında olan İETT araçları yolda kalınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar soğuk havada inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen vatandaşların yoğun kar yağışı altında güçlükle yürüdüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinde ise 2 İETT otobüsünün de yolda kalmasıyla kontak kapattığı görüldü.
Title
Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kaldı. 133 ve 133 KT Pendik-Kartal istikameti güzergâhında olan İETT araçları yolda kalınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar soğuk havada inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen vatandaşların yoğun kar yağışı altında güçlükle yürüdüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinde ise 2 İETT otobüsünün de yolda kalmasıyla kontak kapattığı görüldü.
Title
Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kaldı. 133 ve 133 KT Pendik-Kartal istikameti güzergâhında olan İETT araçları yolda kalınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar soğuk havada inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen vatandaşların yoğun kar yağışı altında güçlükle yürüdüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinde ise 2 İETT otobüsünün de yolda kalmasıyla kontak kapattığı görüldü.
Title
Ali Yılmaz isimli bir vatandaş, “Daha önceden yapılan uyarılara rağmen tuzlama yok, herhangi alınan bir önlem yok. Gördüğünüz gibi İETT’ler kontak kapattı. Yolcular inmek zorunda kaldı. Ana caddelerde bile tuzlama yok. İnsanlar şuanda perişan durumda” diyerek tepki gösterdi.
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- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.
Title
- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.
Title
- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.
Title
- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.
Title
- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.
Title
- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.
Title
- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.
Title
Fatih’te yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yollarına yaya olarak devam ederken, otobüs sürücüleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.
Title
Fatih’te yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yollarına yaya olarak devam ederken, otobüs sürücüleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.
Title
Sarıyer’de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Title
Sarıyer’de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yine aynı manzaralar ortaya çıktı. Şehir genelinde kitlenen trafik ve kayan araçların yanı sıra İETT otobüslerinin karla imtihanı da objektiflere yansıdı. Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalışırken, Sultangazi'de ise kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı.

İstanbul'da kar yeniden etkisini göstermeye başladı: E-5 beyaza büründü araçlar ilerlemekte güçlük çekti
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Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
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Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.
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Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.
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Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul’da kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ’daki E-5 karayolu beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da kar yeniden etkisini göstermeye başladı: E-5 beyaza büründü araçlar ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ'daki E-5 karayolu beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da kar fırtınası sonrası yollar boş kaldı: Yüzde 15'e kadar düştü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.
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İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi.
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İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.
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Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.
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Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.
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Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.
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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.
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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.
Title
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.
İstanbul’da kar fırtınası sonrası yollar boş kaldı: Yüzde 15'e kadar düştü
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'u vuran kar devam edecek mi? Beş günlük hava durumu belli oldu
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İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları yer yer devam ediyor. Mega kentte kar yağışı dün akşam saatlerine doğru etkisini arttırırken, özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu.
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İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
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E-5 karayolunda araçlar mahsur kaldı.
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Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.
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Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da hissettirdi.
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Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte yetkililer ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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Kar yağışının yoğunluğunun bugün saat 15.00-16.00 saatlerinde azalacağı tahmin ediliyor
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AKOM’da açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın 4 gün boyunca, yeni hafta başına kadar İstanbul genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla) 20-40 cm kar kalınlıklarının oluşabileceği öngörülüyor” bilgilerini paylaştı.
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İstanbul Havalimanı’ndaki Operasyon Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da özellikle Marmara bölgesinde karla mücadele çalışmalarının olağanüstü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Cumartesi akşam saat 18.00 ile pazar sabah saat 06.00’ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun için de tedbirlerimizi aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşatmamak için mücadele edeceğiz” dedi.
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Meteoroloji beş günlük hava durumu tahminini paylaştı. İşte il il hava durumu..
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İstanbul'u vuran kar devam edecek mi? Beş günlük hava durumu belli oldu
Uzun süredir uyarıları yapılan kar fırtınası dün akşam saatlerinde İstanbul'u vurdu. Yollarda trafik kitlenirken kar nedeniyle çok sayıda kaza da meydana geldi. Mega kenti felç eden kar fırtınasının ne kadar süreceği de merak konusu oldu. Meteoroloji beş günlük hava durumu tahminini paylaştı. İşte il il hava durumu..


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