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Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Sıfırın altında 27 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklığı ilde sıfırın altında 27 derece olarak ölçüldü.