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Türkiye'nin en zehirli yılanı engerek görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılanı engerek görüntülendi

09:3727/05/2025, Salı
IHA
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Su pompası çevresinde görülen yılanı mahalle sakini cep telefonu kamerası ile de görüntüledi.
Su pompası çevresinde görülen yılanı mahalle sakini cep telefonu kamerası ile de görüntüledi.

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Kozan ilçesinde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek görüldü.

Sıcaklığın bunaltıcı seviyede hissedildiği Adana'da yazla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Kozan'a bağlı Akçalıuşağı Mahallesi'nde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden olan engerek görüldü. Su pompası çevresinde görülen yılanı mahalle sakini cep telefonu kamerası ile de görüntüledi.

Mahalledeki bir bahçe yanında çıtırtılardan şüphelenip baktığında yılanla denk geldiğini anlatan yöre sakini Ali Özcanlı, "İnternette baktım mahallede bazı tanıdıklara sordum ve en zehirli engerek yılanı olduğunu öğrendim. Muhtemelen su içmek için indiğini düşünüyorum" dedi.

#Adana
#Engerek yılanı
#Kozan
#Akçalıuşağı Mahallesi
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