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Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Zehirli koca engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi

Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Zehirli koca engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi

14:447/04/2025, Pazartesi
IHA
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Zehirli koca engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi.
Zehirli koca engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ'da görüntülendi.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde koca engerek yılanı görüntülendi. Engerek yılanını görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekti. Vatandaş, bir süre incelediği hayvan için yanındaki arkadaşına, ''Valla akrabalarımdan birini buldum burada'' diye espri yaptı.

Yılan, daha sonra gözden kayboldu.



#Elazığ
#Koca Engerek
#Altıyaka

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