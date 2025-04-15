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Elazığ'da AVM'de görüldü: Türkiye'nin en zehirlileri arasında

Elazığ'da AVM'de görüldü: Türkiye'nin en zehirlileri arasında

12:1315/04/2025, вторник
G: 15/04/2025, вторник
IHA
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Yılanın otoparktan çıkartılarak doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.
Yılanın otoparktan çıkartılarak doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.

Elazığ'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında görülen zehirli engerek yılanı görenleri korkuttu.

Elazığ'da bir AVM'de alışveriş yapan bir vatandaş aracını almak için otoparka indi. Aracın altından ses geldiğini fark eden şahıs, aracını çektiğinde kıvrılmış halde duran büyük zehirli engerek yılanı ile karşılaştı.

Vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken, yılanın otoparktan çıkartılarak doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.



#Elazığ
#Engerek yılanı
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