Türkiye'nin konuştuğu vurgunda yeni detay: Kasası ortaya çıktı

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında "Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Bankacı Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise 4 yıl 6 aydan 97 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.