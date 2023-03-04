İsmail Hakkı Musa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.
#büyükelçi ataması
#Resmi Gazete
#Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği
37 dakika önce
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı
341 internet sitesi erişime kapatıldı
Depremde 100 kişiye mezar olmuştu: Apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da ikinci oldu
Sedat Ağçay'ın ilk sınavı Beşiktaş
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi