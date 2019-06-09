Türkiye’nin tarafı belli

Ne vakit Amerika, İsrail ya da Avrupa'dan Ankara'ya karşı tehdit yüklü bir mesaj gelse, CHP-İYİ Parti-HDP bloku bunu sahipleniyor. Muhalefet partileri ile destekçilerine rağmen AK Parti ve MHP ise milli konularda tavizsiz duruşunu sürdürüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli S-400, Doğu Akdeniz ve terörle mücadele gibi konularda net mesajlar veriyor.

GERİ ADIM YOK

ABD'nin S-400 dayamatmasına birçok rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket ediyor olması. Yaptığımız bir anlaşma var, geri adım atmak söz konusu değil" dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarının kimse yedirilmeyeceğini de dünyaya açıkça ilan eden Erdoğan, sık sık başta Pençe Operasyonu olmak üzere terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıyor: Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle.

ABD'YE SORMAYIZ

S-400'ler konusunda hükümetin en büyük destekçisi Bahçeli... "Türkiye sömürge ülke değil. Kimden silah alacağımızI ABD'ye sormayız" diyen Bahçeli, Doğu Akdeniz konusunda da milli cephede: "Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedeli olacağını çok iyi bilmeliler." Terörle mücadeleye ilişkin da net tavır sergileyen Bahçeli, "MHP, Pençe Operasyonu'nu önşartsız desteklemektedir. Teröristlerin inleri bütün unsurları yok edilmelidir" diyor.