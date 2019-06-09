Gündem Türkiyenin tarafı belli
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Türkiye’nin tarafı belli

CHP, İYİ Parti ve HDP ile bu ittifaka destek veren terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın, Türkiye'ye karşı ABD tezleriyle aynı cephede buluşması, eşine az rastlanır bir dönemden geçtiğimizi gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan

Ne vakit Amerika, İsrail ya da Avrupa'dan Ankara'ya karşı tehdit yüklü bir mesaj gelse, CHP-İYİ Parti-HDP bloku bunu sahipleniyor. Muhalefet partileri ile destekçilerine rağmen AK Parti ve MHP ise milli konularda tavizsiz duruşunu sürdürüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli S-400, Doğu Akdeniz ve terörle mücadele gibi konularda net mesajlar veriyor.

GERİ ADIM YOK

ABD'nin S-400 dayamatmasına birçok rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket ediyor olması. Yaptığımız bir anlaşma var, geri adım atmak söz konusu değil" dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarının kimse yedirilmeyeceğini de dünyaya açıkça ilan eden Erdoğan, sık sık başta Pençe Operasyonu olmak üzere terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıyor: Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle.

ABD'YE SORMAYIZ

S-400'ler konusunda hükümetin en büyük destekçisi Bahçeli... "Türkiye sömürge ülke değil. Kimden silah alacağımızI ABD'ye sormayız" diyen Bahçeli, Doğu Akdeniz konusunda da milli cephede: "Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedeli olacağını çok iyi bilmeliler." Terörle mücadeleye ilişkin da net tavır sergileyen Bahçeli, "MHP, Pençe Operasyonu'nu önşartsız desteklemektedir. Teröristlerin inleri bütün unsurları yok edilmelidir" diyor.

Savunmasız Türkiye isteyenler
GÜNDEM
Savunmasız Türkiye isteyenler
SavunmasızTürkiye isteyenler

Savunmasız
Türkiye isteyenler

​CHP, İyi Parti, HDP ve FETÖ birleşip ABD ile paralel olarak Türkiye'yi tehdide başladı.
Millilerden sansasyonel galibiyet

Millilerden
sansasyonel galibiyet

​A Milli Takımımız, Fransa karşısında tarih yazdı.
Hukukun batsın

Hukukun batsın

​Riyad yönetimi, 10 yaşında gösteriye katılan Murtaza Qureiris'i idam edecek.
Öncelik<br>F-35 değil S-400

Öncelik
F-35 değil S-400

​F-35 projesinin bitmesi ihtimaline karşı Türkiye B, C ve D planlarını hazırladı.
Almanya'da ırkçı<br>tehdit mektupları

Almanya'da ırkçı
tehdit mektupları

​Almanya'da Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar bırakıldı.
CHP'nin adayına<br>FETÖ ve PKK çağrısı

CHP'nin adayına
FETÖ ve PKK çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş TVNET'te soruları yanıtladı.
Konya'da <br>futbolu unuttu

Konya'da
futbolu unuttu

​Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi.
Gezi'de otel<br>seçimde uçak

Gezi'de otel
seçimde uçak

İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik açıklamalar.
JÖH'ler<br>mağarada vurdu

JÖH'ler
mağarada vurdu

Tunceli'deki operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Anne ve kızı<br>vatandaşlar kurtardı

Anne ve kızı
vatandaşlar kurtardı

​Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu.
Dönüş sürüyor

Dönüş sürüyor

İstanbul'a dönüş güzergahlarındaki yoğunluk devam ediyor.
Baltık Denizi'nde dev tatbikat

Baltık Denizi'nde dev tatbikat

​NATO üyeleri en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek.
TEM'de makas dehşeti: 4 ölü

TEM'de makas dehşeti: 4 ölü

​Polis her yerde kaçan sürücüyü arıyor.
Bir kadının<br>başarı hikayesi

Bir kadının
başarı hikayesi

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor.
YKS'ye<br> girecekler dikkat

YKS'ye
girecekler dikkat

ÖSYM, sınava girecek adaylara hatırlatmalarda bulundu.
3 günde 3 ton

3 günde 3 ton

​Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Valilikten <br>suç duyurusu

Valilikten
suç duyurusu

Ordu Valiliği, CHP'nin İstanbul adayı hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.