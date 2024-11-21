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Türkiye’nin teklifini reddetti iddiası

Türkiye’nin teklifini reddetti iddiası

04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Geçen Cumartesi gizlice Türkiye’yi ziyaret ettiği öne sürülen İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar’ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkes ve esir takasının görüşüldüğü iddia edilmişti.

El Araby Cedid (The New Arab) haber sitesine konuşan bir Hamas kaynağı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Bar’ı kendisinin göndermesine rağmen ateşkes ve arabuluculuk tekliflerini reddettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk rolünü askıya almıştı.




#türkiye
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