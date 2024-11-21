Türkiye’nin teklifini reddetti iddiası

El Araby Cedid (The New Arab) haber sitesine konuşan bir Hamas kaynağı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Bar’ı kendisinin göndermesine rağmen ateşkes ve arabuluculuk tekliflerini reddettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk rolünü askıya almıştı.
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