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Türkiye’den başka seçeneği yoktu

Türkiye’den başka seçeneği yoktu

Burak Doğan
04:0020/11/2024, mercredi
G: 20/11/2024, mercredi
Yeni Şafak
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, Türkiye’nin hava sahasını kapatması üzerine Azerbaycan’a gidememesi, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Uçak, Avrupa üzerinden Ukrayna ve Rusya’yı geçmek ya da Pakistan’a kadar uçup Asya'dan Azerbaycan’a yönelmek zorundaydı. Bu tehlikeli rotalarda birkaç kez de yakıt ikmali gerekiyordu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Konferansı'na katılacağını bildiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye’nin hava sahasını kapatması üzerine programa katılamadı. Türk hava sahasını kullanmadan Azerbaycan’a gitme önerisi de güvenlik endişesiyle kabul görmedi.


GÜVENİLİR VE EKONOMİK

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, İsrail için en ekonomik ve en önemlisi ise güvenilir rotanın Türkiye olduğunun altını çizerek; “Orta Doğu’daki birçok ülke, batıya geçiş için hava yollarında Türkiye’yi rota olarak kullanıyor. Çünkü en güvenilir ve en ekonomik rota Türkiye” dedi.


İsrail Cumhurbaşkanı Herzog

ÖZEL JETLERİN MENZİLİ BELLİ

İsrail başbakanının Azerbaycan’a gitmek için Türkiye haricinde pek de şansı olmadığını söyleyen Şahin” Çünkü bu tür ziyaretler genelde özel jetlerle yapılıyor ve onların da menzilleri belli. Türkiye’den geçemez ise Akdeniz üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan hava sahasından geçip Ukrayna hava sahasına girmeli ve oradan da Rusya’yı kullanarak Azerbaycan’a geçmesi gerekir. Ancak savaş sebebiyle bu güvenilir bir rota değil. Bu rotayı izlerken de en az iki kez yakıt ikmali yapması lazım” değerlendirmesini yaptı. Alternatif bir rotanın da bulunduğunu belirten Şahin “Ürdün, Suudi Arabistan, Umman ve Pakistan üzerinden Asya’ya ulaşıp oradan Azerbaycan’a gitmesi gerekir. Orada da en az dört defa yakıt ikmal yapması lazım ve aynı zamanda da çok güvenilir bir rota değil” şeklinde konuştu.


AVRUPA DA RUSYA’YA ÇIKIYOR

Son olarak Avrupa rotasını değerlendiren Şahin, “Finlandiya’ya üzerinden Azerbaycan’a geçmek isterse yine Rus sınırını geçmesi gerekir. Rusya Özü izin verse bile uçak Rus Hava sahasından geçerken, İsrail Cumhurbaşkanı yanlışlıkla bir hava savunma füzesinin hedefi olabilir” ifadelerini kullandı.


En uygun rota Antalya-Iğdır

Azerbaycan’a yapılacak uçuşlarda İsrail’in Suriye, Irak ve İran hava sahalarını kullanamıyor olması nedeniyle Türkiye rotası önem taşıyor. Tel Aviv ile Bakü arasında yapılacak uçuşlarda uygun rotayı; Tel Aviv-Antalya-Kayseri-Ağrı-Iğdır-Ermenistan-Azerbaycan güzergâhı oluşturuyor.




#israil
#türkiye
#İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
#hava sahası
#izin

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