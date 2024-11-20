Türkiye’den başka seçeneği yoktu

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, İsrail için en ekonomik ve en önemlisi ise güvenilir rotanın Türkiye olduğunun altını çizerek; “Orta Doğu’daki birçok ülke, batıya geçiş için hava yollarında Türkiye’yi rota olarak kullanıyor. Çünkü en güvenilir ve en ekonomik rota Türkiye” dedi.

İsrail başbakanının Azerbaycan’a gitmek için Türkiye haricinde pek de şansı olmadığını söyleyen Şahin” Çünkü bu tür ziyaretler genelde özel jetlerle yapılıyor ve onların da menzilleri belli. Türkiye’den geçemez ise Akdeniz üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan hava sahasından geçip Ukrayna hava sahasına girmeli ve oradan da Rusya’yı kullanarak Azerbaycan’a geçmesi gerekir. Ancak savaş sebebiyle bu güvenilir bir rota değil. Bu rotayı izlerken de en az iki kez yakıt ikmali yapması lazım” değerlendirmesini yaptı. Alternatif bir rotanın da bulunduğunu belirten Şahin “Ürdün, Suudi Arabistan, Umman ve Pakistan üzerinden Asya’ya ulaşıp oradan Azerbaycan’a gitmesi gerekir. Orada da en az dört defa yakıt ikmal yapması lazım ve aynı zamanda da çok güvenilir bir rota değil” şeklinde konuştu.