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Soykırımcı Herzog'a hava sahası şoku

Soykırımcı Herzog'a hava sahası şoku

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

Soykırımcı İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan’daki İklim Değişikliği Konferansı'na gitmek için Türkiye’den hava sahasını kullanma izni istedi. Ankara talebi reddedince Herzog Bakü’ye gidemedi. İsrail basını ziyaretin ‘güvenlik nedeniyle’ iptal edildiğini iddia etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi. Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti. İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.




#israil
#soykırım
#İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
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