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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretini neden iptal ettiği ortaya çıktı: Türkiye hava sahasını kullanmasına izin vermedi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretini neden iptal ettiği ortaya çıktı: Türkiye hava sahasını kullanmasına izin vermedi

17:3517/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog.
İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog.

2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Katılım sağlayacak ülkelerden biri de İsrail olarak biliniyordu. Fakat İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un güvenlik gerekçesiyle katılım sağlamayacağı duyuruldu. Fakat gerçek çok başkaydı. Herzog'un COP29'a katılamamasının gerçek nedeni Türkiye'nin İsrail Cumhurbaşkanı'nın uçağının kendi hava sahasını kullanmasına izin vermemiş olması. Öyle ki; İsrail tarafı sorunun çözümü için Azerbaycan'a başvurmuş, hatta Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşmüştü. Ancak Azerbaycan tarafının bu meseleyle ilgili Türkiye ile yaptığı istişareler ve müzakereler bir sonuç vermedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu ‘Sıfır Atık' temalı Türkiye standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29, 169 ülkeden 72 bin kişinin katılımıyla devam ediyor.



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan ziyaretini iptal etti

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen olan Birleşmiş Milletler (BM) COP29 İklim Konferansı'na yapmayı planladığı
ziyareti iptal ettiğini duyurdu
.

Söz konusu ziyaretin iptaline ilişkin gerekçe olarak ise durum değerlendirmesinin ardından ortaya çıkan
'güvenlik endişeleri'
gösterildi.


C029 için ciddi güvenlik önlemleri alınıyor

Azerbaycan basınından “Qafqazinfo”nun haberine göre, bazı yabancı medya kuruluşlarının belirttiği gibi, Herzog'un katılım sağlayamamasının güvenlik meselesi olmadığını belirtti.


Yayın organı Qafqazinfo, şu anda Bakü'de düzenlenen COP29 ile ilgili olarak on binlerce katılımcı ve yüzlerce dünya liderinin ülkeye gelmesi bağlamında ciddi güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.



Türkiye kendi hava sahasını kullanmasına izin vermedi


İsrail'in İzak Herzog'un Azerbaycan'a gelmeme sebebinin güvenlik önlemleri olmadığı, bu durumun nedeninin
Türkiye'nin İsrail Cumhurbaşkanı'nın uçağının kendi hava sahasını kullanmasına izin vermediği ortaya çıktı.


Herzog Aliyev'i arayarak aracı olmasını istedi ancak Türkiye kabul etmedi

İsrail tarafı sorunun çözümü için Azerbaycan'a başvurmuş, hatta Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e telefon dahi açtı. Ancak Azerbaycan tarafının bu meseleyle ilgili Türkiye ile yaptığı istişareler ve müzakereler bir sonuç vermedi.


#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı
#İsrail
#Türkiye

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