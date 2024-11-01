COP29'da ateşkes vurgusu: Azerbaycan'ın çağrısı büyük destek gördü

"COP ateşkesi" çağrısı olduğunu söyledi: "Azerbaycan, COP29 için dünyaya ateşkes çağrısında bulundu. Azerbaycan'ın bu girişimi, Bağlantısızlar Hareketi'nin tüm üye ülkeleri tarafından zaten kabul edildi. Şu anda dünya için çok önemli."