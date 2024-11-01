COP29'da ateşkes vurgusu: Azerbaycan'ın çağrısı büyük destek gördü

Azerbaycan'ın COP29 sırasında ateşkes çağrısı büyük destek görüyor
Azerbaycan, dünyanın en büyük ve en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumunu düzenlemeye hazırlanıyor. Azerbaycan, COP29 için dünyaya ateşkes çağrısında bulundu. Azerbaycan'ın bu girişimi, Bağlantısızlar Hareketi'nin tüm üye ülkeleri tarafından kabul edildi. Dünya liderleri ve çevre uzmanları, küresel çevre sorunlarını çözmenin yollarını tartışmak, yeni girişimler ortaya koymak ve uluslararası gücü güçlendirmek için Bakü'de bir araya gelecek.
Azerbaycan, COP29 için dünyaya ateşkes çağrısında bulundu.
- "Azerbaycan, dünyanın en büyük ve en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumunu düzenlemeye hazırlanıyor. Bu prestijli etkinliğin son hazırlıkları şimdiden sürüyor. COP29'dan temel beklenti, adil ve iddialı bir Yeni Toplu Niceliksel Hedefin (NCQG) kabul edilmesidir".
Bu sözleri Azerbaycan "İslahatçı Gençler" Birliği başkanı, gazeteci Ferit Şahbazlı Azerbaycan'da düzenlenecek COP29 konferansını yorumlarken söyledi.
Ona göre Bakü'de düzenlenecek konferans, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve
"yeşil ekonomiye"
geçişin hızlandırılması için önemli bir platform:
"Azerbaycan'ın çevre sorunlarının çözümüne yaptığı katkılar ve bu yöndeki girişimleri küresel düzeyde büyük destek kazanıyor. Azerbaycan çevre sorunlarının çözümünün ancak küresel birlik ve dayanışmayla mümkün olduğunu düşünüyor.
Bakünün bu çağrısı sadece çevre sorunlarıyla sınırlı değil, daha genel anlamda insanlığın karşı karşıya olduğu tüm büyük zorluklara karşı birleşik bir cephede savaşma fikrini bünyesinde barındırıyor.
Bu konferans sırasında dünya liderleri ve çevre uzmanları, küresel çevre sorunlarını çözmenin yollarını tartışmak, yeni girişimler ortaya koymak ve uluslararası gücü güçlendirmek için Bakü'de bir araya gelecek. 197 ülkeyi birleştiren bu büyük etkinliğin Azerbaycan'ın başkentinde düzenlenmesi tesadüf değil."
Farid Şahbazlı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de vurguladığı gibi, COP29'un barış sürecinin bir sonucu olduğunu, bu bağlamda ülkemizin COP29 Başkanlığı'nın girişimlerinden birinin de
"COP ateşkesi" çağrısı olduğunu söyledi: "Azerbaycan, COP29 için dünyaya ateşkes çağrısında bulundu. Azerbaycan'ın bu girişimi, Bağlantısızlar Hareketi'nin tüm üye ülkeleri tarafından zaten kabul edildi. Şu anda dünya için çok önemli."
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