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Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

04:0024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör eyleminin, Türkiye'nin savunma atılımlarını hedef alan alçakça bir saldırı olduğunu kaydetti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, “Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazan'da ikili temaslarda bulundu. Zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İSRAİL, KÜRESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına Lübnan'da yenilerini eklediğini, saldırıların yalnızca Ortadoğu'yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.
Erdoğan, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını, İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini ifade etti.
Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemine işaret etti.

ÖDEMELER İÇİN KURUMLAR ARASI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Erdoğan, görüşmenin
basına açık kısmında Rusya lideri Putin'i Türkiye'ye davet etti.
İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan,
"Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde"
dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:
Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNERİMİZ

Sözlerine Türkiye’ye başsağlığı dileyerek başlayan
Rusya lideri Putin
ise “
TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Burada olmanız bizim için önemli. Rusya-Türkiye ilişkileri iyi komşuluk karakterleri taşıyor. Yıllardır tecrübelerimize dayanarak ilişkilerimiz gelişiyor. Ticari konularda da her sene daha dinamik gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Putin, şunları kaydetti:
“Stratejik ilişkilerimizde gördüğünüz gibi Türkiye önemli bir partnerimiz. Akkuyu bunun için örnek bir projedir. Türkiye'de uluslararası gaz ağının oluşturulması konusunda attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali bizim için önemli bir proje.”

İş birliğimiz daha ileriye taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ile bir araya geldi. Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, iş birliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, İsrail'in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail'i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.
Erdoğan ayrıca Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’i kabul etti.

İsrail’e silah ambargosu konulmalı

Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirildi.


ETKİLİ BİR KARAR OLACAK

Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki saldırılarının bölgede çok büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in acilen uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun hareket etmeye zorlanması gerektiğini, bunun için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu konulmasının etkili bir karar olacağını belirtti.
Erdoğan
, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Bişkek'te gerçekleştireceği zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de en üst düzeyde temsilinin mühim olduğunu söyledi.

Hedefleri savunma atılımlarımız

  • TUSAŞ’taki terör saldırısıyla ilgili bilgi veren Erdoğan, “Bu menfur terör saldırısını lanetliyor şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, başsağlığı mesajı için de Putin’e teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”


NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

Dayanışma telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri
Mark Rutte
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genel Sekreter Rutte görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.






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