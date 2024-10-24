Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör eyleminin, Türkiye'nin savunma atılımlarını hedef alan alçakça bir saldırı olduğunu kaydetti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, “Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı.
İSRAİL, KÜRESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR
ÖDEMELER İÇİN KURUMLAR ARASI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak.
TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNERİMİZ
İş birliğimiz daha ileriye taşınacak
İsrail’e silah ambargosu konulmalı
Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirildi.
ETKİLİ BİR KARAR OLACAK
Hedefleri savunma atılımlarımız
- TUSAŞ’taki terör saldırısıyla ilgili bilgi veren Erdoğan, “Bu menfur terör saldırısını lanetliyor şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, başsağlığı mesajı için de Putin’e teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.
EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR
Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”