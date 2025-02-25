Tutuklanan belediyeciler HDK'lı

İstanbul merkezli operasyonda, dosyaların çoğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönderildi. 2023’te başkentte 4 bin 753 kişi hakkında soruşturma yürütüldü, son ikamet adresleri İstanbul olan 1640 şüphelinin dosyası 1 Nisan 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ana soruşturma kapsamında 3 Haziran 2022’de İstanbul’daki HDK Genel Merkezi'nde yapılan aramalarda ele geçen dijital materyaller incelendi. İstanbul’a gönderilen dosyadaki 1640 kişinin dijitallerinde, şüphelilerin HDK içinde aktif olarak faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgilere ulaşıldı. 9 belediyeye yönelik “kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanan 2 belediye başkan yardımcısı ile 10 belediye meclis üyesi de dosyaları Ankara’dan gönderilen 1640 şüpheli arasında.