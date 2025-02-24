SDG ayrı bir yapı olamaz

Terör örgütü PKK/YPG/SDG, devrimden sonra Suriye’de varlığını sürdürme gayreti içinde. Suriye Savunma Bakanı Murheb Ebu Kesra, SDG ve diğer silahlı gruplarla görüşmelere başladıklarını ve bu grupların Savunma Bakanlığı'na bağlanması için çalıştıklarını belirtti. Kesra, bu entegrasyonun “bağımsız bir birim olarak değil, Suriye ordusunun içinde ayrıcalıksız bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini” ifade etti. SDG’nin sözde Dış İlişkiler Eşbaşkanı İlham Ahmed ise böyle bir entegrasyonun doğrudan iç savaş riski doğurabileceği tehdidinde bulunarak, örgütün Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlanabileceğini ancak “kendi komuta yapısını koruması gerektiğini” savundu.

AYRICALIK TANINAMAZ

Ülkede istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için yeni yönetime desteğini sürdüren Türkiye’nin, bu konudaki görüşü ise net. Terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması ihtimaline karşı net bir duruş sergileyen Ankara, bölgede barış ve istikrarın ancak terörden tamamen arındırılmış bir Suriye ile mümkün olacağını vurguluyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit eden her türlü ayrılıkçı yapıya kesinlikle karşı çıktığını belirten Türkiye, bu grupların Suriye ordusuna katılmasını ise kesinlikle kabul etmiyor.

Türkiye, PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusunda ayrıcalıklı bir statüde olmasına karşı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı unsurların Suriye'yi terk etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı oluşturmadan, Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması önemlidir” görüşünde. Suriye'de tek bir ordu yapısının tesis edilmesini destekleyen Ankara, bölgede herhangi özerk bir yapılanmaya karşı olduğunu dile getiriyor. Suriye'de çok başlılık ve özerk yapılanmaların kabul edilemeyeceğini kaydeden bakanlık kaynakları, Türkiye’ye tehdit oluşturacak her duruma karşılık verme hakkı bulunduğuna da dikkat çekiyor.

Konferans davetiyeleri hazır

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlıkları sürüyor. Konferansa davet edileceklerin listesi hazır. Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, Şam’da yaptığı açıklamada, Suriye ve dışından konferansa davet edileceklere davetiyelerin bugünden itibaren gönderilmesine başlanacağını duyurdu. Konferansın düzenleneceği yer ise daha sonra açıklanacak.







