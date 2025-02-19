PKK operasyonu yine DEM’e uzandı

PKK/KCK yapılanması HDK’ya operasyon düzenlendi. DEM Parti ve Yeşil Sol Parti MYK üyelerinin de aralarında olduğu 52 kişi gözaltında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) çalışmalarının deşifre edilmesi için soruşturma başlattı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Raporlarda, HDK'nın terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nın devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve TBMM’ye alternatif sözde meclis olduğu tespitine yer verildi. PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması ve mitingler düzenleyen HDK’nın, 6-8 Ekim ve sözde özerklik ilanlarında halkı örgütlediği, PKK’nın dağ kadrosuna militan yolladığı kaydedildi.
60 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Terör örgütünün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olan HDK’da faaliyet yürüttüğü belirlenen 60 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti MYK üyeleri Semiha Şahin ile Mehmet Saltoğlu, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, HDK eski Eş Sözcüsü Esengül Demir, DSİP Genel Başkanı Şenol Karakaş, eski EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) PM üyesi Halit Elçi, DBP PM üyesi Atilla Özdoğan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Alya Akkuş, ressam Taner Güven ve sanatçı Pınar Aydınlar’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin sorgusu sürüyor.