PKK operasyonu yine DEM’e uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) çalışmalarının deşifre edilmesi için soruşturma başlattı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Raporlarda, HDK'nın terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nın devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve TBMM’ye alternatif sözde meclis olduğu tespitine yer verildi. PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması ve mitingler düzenleyen HDK’nın, 6-8 Ekim ve sözde özerklik ilanlarında halkı örgütlediği, PKK’nın dağ kadrosuna militan yolladığı kaydedildi.