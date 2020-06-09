Tuvalet kavgasına iki tutuklama

Bakırköy Sahili’nde bulunan tuvaletlerde yaşanan ve karşısındaki caddeye sıçrayan kavgada, 3 kişi bir genci yakalayarak tekme ve yumruklarla dövmüştü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, bugün öğle saatlerinde savcıya ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.

OYNAT 00:59 Tuvalet sırasında kavga çıktı yumruklar havada uçuştu Bakırköy sahilde tuvalet sırasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Kavga eden tarafları ise maddi hasarlı bir kazada tutanak tutan trafik polisleri ayırdı. BiP'te paylaş

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Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlılardan Gürsel B. ve Yıldırım B. ‘kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, bir şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Cezaevine gönderildiler

Sulh Ceza Hakimliği’nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ’kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.