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Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı.

AA
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahalede bulundu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahalede bulundu.

Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Deri Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına 22 araç ve 56 personelle müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 2 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada yangın sırasında yola akan kırmızı renkli sıvıya, UMKE ekipleri müdahale etti. Daha fazla yola akmaması için önüne toprak çekilen sıvıdan, ekipler numune aldı. Daha sonra kimyasal madde, vidanjörle çekilerek yol temizlendi. Kırmızı sıvının, kimyasal maddelerin imha edildiği merkeze götürüldüğü öğrenildi.

Tuzla'da fabrika yangını
OYNAT 00:58
Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Deri Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına, itfaiye, bölgeden yönlendirilen 22 araç ve 56 personelle müdahale etti.
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