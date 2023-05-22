Ücretsiz sınavda tecrübe kazandılar

Eğitim alanındaki yatırımları ve öğrencilere sağladığı olanaklarla adından sıkça bahsettiren Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere verdiği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı sözünü yerine getirdi. Binlerce öğrenci, uzman eğitmenlerin gözetiminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik yapılan deneme sınavında tecrübe kazandı. Yapılan sınav sonrası değerlendirmede bulunan Mervenur Türk ve İbrahim Meral, ücretsiz sınavda sınav tecrübesi edindiklerini dile getirerek Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.