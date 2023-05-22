|
Gündem

Ücretsiz sınavda tecrübe kazandılar

Binlerce öğrenci, uzman eğitmenlerin gözetiminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik yapılan deneme sınavında tecrübe kazandı.

04:00 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi öğrencilere verdiği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı sözünü yerine getirdi.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi öğrencilere verdiği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı sözünü yerine getirdi.

Eğitim alanındaki yatırımları ve öğrencilere sağladığı olanaklarla adından sıkça bahsettiren Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere verdiği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı sözünü yerine getirdi. Binlerce öğrenci, uzman eğitmenlerin gözetiminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik yapılan deneme sınavında tecrübe kazandı. Yapılan sınav sonrası değerlendirmede bulunan Mervenur Türk ve İbrahim Meral, ücretsiz sınavda sınav tecrübesi edindiklerini dile getirerek Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.



#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
#Gaziantep Şehitkamil Belediyesi
#Eğitim
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı seçim sonucu oy oranları