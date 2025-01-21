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Ümit Özdağ tutuklandı

Ümit Özdağ tutuklandı

20:4821/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan tutuklandı.

Ayrıntılar Geliyor...

#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Tutuklama

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