Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakim karşısına çıkmıştı: Ümit Özdağ tutuklandı

Hakim karşısına çıkmıştı: Ümit Özdağ tutuklandı

20:4821/01/2025, الثلاثاء
G: 21/01/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Ümit Özdağ, dün Ankara'da gözaltına alınmış ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.
Ümit Özdağ, dün Ankara'da gözaltına alınmış ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan tutuklandı. Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
, hakkındaki soruşturma kapsamında "
halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek
" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın
İstanbul Adliyesi
'ndeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "
halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek
" suçundan tutuklandı.

Dün gözaltına alınmıştı

Ümit Özdağ
hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "
Cumhurbaşkanına hakaret
" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
" suçuyla soruşturma genişletilmişti.
Ankara'da gözaltına alınan Özdağ,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ne getirilmişti.
Emniyetteki işlemleri sonrası
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ,
İstanbul Adliyesi
'ne çıkarılmıştı.
Özdağ,
Terör Suçları Soruşturma Bürosu
nca ifadesinin alınmasının ardından "
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
" suçundan tutuklanması talebiyle
nöbetçi sulh ceza hakimliği
ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Özdağ'ın ifadesinde, "19 Ocak 2025 tarihinde yaptığım konuşma içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan'a atfen söylediğim sözler, Erdoğan'ın başbakanlık dönemine ilişkindir. Bu bağlamda eleştiri mahiyetindeki ifadelerin 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçunu oluşturması mümkün değildir. Kullandığım X hesabı tamamen şahsıma ait olup, yalnızca tarafımdan kullanılmaktadır. Hesap üzerinden yapılan tüm paylaşımlar tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Kayseri'de yaşanan olaylarda, bir Suriyeli genç, bir Suriyeli kızı taciz etmiştir. Olay yerine gelen polis tacizciyi gözaltına almak istemiş, ancak Suriyelinin ailesi ve çevredeki diğer Suriyeliler polise direnmiştir. Bunun üzerine Güneydoğu Anadolu'dan Kayseri'ye göç etmiş vatandaşlar, polise destek için sokağa çıkmış ve olaylar büyümüştür. Olayların duyulmasıyla, Kayseri'nin farklı mahallelerinden insanlar olay yerine gelmiştir. Olayların başladığı gün, provokasyon yapan bir sosyal medya hesabına, 'Yanlış diyebilmek için açık adını buraya yazacaksın. Kayseri'ye gideceksin. Oradan sokaktan fotoğraf paylaşacaksın. Böyle sahte isimler ile sosyal medyadan Türk Milletini sokağa çağırmayacaksın. Halk tepki gösterdi, bu yol ile kimse yollanmaz, sadece ülke emperyalizmin istediği gibi karıştırılır. Suriyelileri, Afganları yollamak istiyorsan oyunu Zafer Partisi'ne vereceksin ve hukuk içinde gidecekler. Sevgili Kayserililer, polis bizim, devlet bizim, ülke bizim. Şehrinize sahip çıktınız, artık evinize dönün. Bilinçli bilinçsiz tahrikçilere izin vermeyin' cevabını verdim. Aynı gün saat 00:41 ve 22:56'da Kayseri halkını evlerine dönmeye davet eden ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini öneren iki ayrı paylaşımda bulundum. Ayrıca ertesi gün 3 genel başkan yardımcımızı bölgeye göndererek, Zafer Partisi üyelerinin olaylara karışmamasını sağladım. Olaylara ilişkin raporlarda, Zafer Partisi mensuplarının bu olaylarda yer aldığına dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak, üzerime atılı 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarının yasal unsurları oluşmamıştır. Zafer Partisi ve şahsım, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerini uluslararası ve ulusal hukuk çerçevesinde desteklemektedir. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.



#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Tutuklama
#İstanbul Adliyesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PSG Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?