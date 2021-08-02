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İSTANBUL

Ümraniye'de servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı: Bir ölü beş yaralı var

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı. Olayda 5 kişi yaralanırken servis minibüsünde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Ümraniyede servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı: Bir ölü beş yaralı var
Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı.

Olay saat 06.30 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi NATO yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Silah fabrikası çalışanlarını taşıyan Erkan Güner yönetimindeki 34 LKM 119 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan Kürşat Şener yönetimindeki 34 CYA 096 plakalı ticari minibüse çarptı. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürüklendi. Ticari minibüs ise MOBESE direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri servis minibüsünde bulunan Eyüp Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çalışma arkadaşlarının öldüğünü öğrenen diğer yolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Sönmez'in cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı.
Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı.

Kazayı gören bir kişi, "Ben de bu güzergahta servis alıyorum. Şuradan araç geldi, hızlı bir şekilde karşıya geçmek istedi galiba. Devrilen araç da düz gelince, herhangi bir ışık ihlali de yoktu. Arka köşeden vurunca servis arabası devrildi ve yan yatarak sürüklendi. Firmada çalışan bir yolcu vefat etti." dedi.

Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı.
Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsü, ara yoldan çıkan ticari minibüse çarpıyor. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürükleniyor.

Otoparka dalan minibüs dehşet saçtı: Beş araca çarpıp sekiz kişiyi yaraladı
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye, Kuveyt’ten Bursa’ya turist olarak gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi’ne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı minibüsün kontrolünü kaybetti.
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Yokuş aşağı hızlanarak duramayan minibüs otoparka daldı.
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Minibüs otoparkta bulunan 5 otomobile çarparak zorla durabildi.
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Kazada otoparkta bulunan 1’i ağır olmak üzere 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahale yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı.
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16 KF 964 plakalı Ahmed El Reşidi kazadan sonra panikle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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Olaydan yarım saat sonra Polis Merkezi’ne teslim oldu.
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Polis ekiplerince gözaltına alınan Reşidi hastane kontrolüne götürüldü. Reşidi’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Otoparka dalan minibüs dehşet saçtı: Beş araca çarpıp sekiz kişiyi yaraladı
Bursa'da otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarparak zorla durabildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken 1'i ağır 8 kişi yaralandı.


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