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Umre parasını depremzedelere bağışlayan Mehmet amca yardım tekliflerini de reddetti: Deprem bölgesine gönderin

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, tek hayali Kabe'ye gitmekken, biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışlamıştı. Gözyaşları içinde bağış yapan Çakırhan, kendisini umreye göndermek isteyenlerin yardım teklifini reddederek depremzedeler için nakdi yardım çağrısında bulundu.

23:15 . 14/02/2023 Salı
AA
Mehmet Çakırhan.

Mehmet Çakırhan.

Yüreğil kırsal mahallesinde ikamet eden ve umre için biriktirdiği parasını asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışlayan Çakırhan'ın bu davranışı, çok sayıda insanı duygulandırdı.

Gelen teklifleri geri çevirdi

Çakırhan'ın duyarlı davranışından etkilenen birçok kişi, Mehmet amcayı umreye göndermek için iletişim kurarak teklifte bulundu. Gelen teklifleri teşekkür ederek geri çeviren Mehmet Çakırhan, yardım yapmak isteyenlerin paralarını depremzedelere göndermesini istedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Çakırhan'ı ziyaret ederek, duyarlı davranışı dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Mehmet Çakırhan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için çok üzüldüğünü söyledi.


Şu anda umreye gitmeyi düşünmediğini belirten Çakırhan, "Para vermek isteyenler deprem bölgesine göndersin. Beni arayan soranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.



#Hatay
#Umre
#Kabe
1 saat önce
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Umre parasını depremzedelere bağışlayan Mehmet amca yardım tekliflerini de reddetti: Deprem bölgesine gönderin
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