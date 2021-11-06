​Üniformalı fotoğraf paylaşma: Tehlikeli akım güvenlik sorunu

Asker ve polislerin de aralarında olduğu çok sayıdaki güvenlik görevlisinin üniformalarıyla paylaştığı fotoğraflar ciddi güvenlik ve istihbarat zafiyeti oluşturuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde “üniformanla fotoğraf paylaş” etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Bir sosyal paylaşım sitesinde “üniformanla fotoğraf paylaş” etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik MSB, paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlattı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Tüm askeri birliklerden paylaşım yapan personellerin hakkında disiplin işlemi yapılması istendi. Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

YER TESPİTİ YAPILABİLİYOR

Asker ve polislerin de aralarında olduğu çok sayıdaki güvenlik görevlisinin üniformalarıyla paylaştığı fotoğraflar ciddi güvenlik ve istihbarat zafiyeti oluşturuyor. Sosyal medyadaki akıma uyarak bilinçsizce üniformalı fotoğraflarını paylaşanlar en başta konumlarını belli ediyor. Askeri güvenlik ve siber suçlar uzmanları cep telefonları ile çekilen ve telefon uygulamaları üzerinden sosyal medya hesaplarına yüklenen fotoğraflarda kişinin konumunun rahatlıkla bulunabileceğini ifade ediyor. Bir takım özel yazılımlarla fotoğraflar üzerinden konum bulunabildiğini söyleyen uzmanlar, terör örgütleri ile yabancı istihbarat teşkilatlarının sosyal medyayı açık istihbarat kaynağı olarak kullandığını belirterek fotoğraf paylaşanların suç işlediğini belirtti.

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MAHKEMEYE VERİLEBİLİRLER

“Üniformanla fotoğraf paylaş” etiketine ilişkin konuşan Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Bu tür paylaşlımlar üzerinden istihbarat yapılabilir. Cep telefonu ile çekildiği için fotoğraflar yer tespiti rahatlıkla yapılabilir. Bu aynı zamanda disiplinsizliktir. Askeri disiplini zayıflatır. Ciddi güvenlik zafiyeti oluşturur bu durum. Disiplin suçu işlemiş olur paylaşım yapan kişi. Bu konuda paylaşım yapılmamasına ilişkin bir emir varsa, paylaşım yapanlar emre itaatsizlik yapmış olur. Daha da ileri gidersek paylaşım yapanların fotoğrafları üzerinden yer tespiti ve konum gibi bilgilere erişilirse, istihbarata karşı koyma konusunda mahkemeye verilebilir” dedi.

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EMRE İTAATSİZLİK CEZASI