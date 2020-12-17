'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen öğretim üyesine soruşturma

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri büyük tepki topladı. TRT Haber'in haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Üniversiteden açıklama: İşlemler başlatıldı
Sakarya Üniversitesi'nce Sofuoğlu’nun sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Sofuoğlu’nun, sözleri ile üniversite mensuplarını töhmet altında bıraktığı belirten açıklamada, "Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir ulusal kanaldaki programda sarf ettiği sözler Sakarya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenci ve mezunlarının ve kamuoyunun haklı tepkisine sebep olmuştur. Bahsi geçen konuşmada Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan’ı da katarak sarf ettiği cümlelerde Sakarya’mız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınma önceliklerine azami katkıyı verme çabasındaki üniversite mensuplarını töhmet altında bırakmıştır. Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır" denildi.