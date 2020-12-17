Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Üniversiteler fuhuş evleri diyen öğretim üyesine soruşturma
SAKARYA

'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen öğretim üyesine soruşturma

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Tepkilerin art arda geldiği olayın ardından yetkililer harekete geçti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı. YÖK Başkanı Saraç ise yaptığı açıklamada, "Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri büyük tepki topladı. TRT Haber'in haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'üniversiteler fuhuş evleri' yorumuna tepki: Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'üniversiteler fuhuş evleri' yorumuna tepki: Gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Üniversiteden açıklama: İşlemler başlatıldı

Sakarya Üniversitesi'nce Sofuoğlu’nun sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Sofuoğlu’nun, sözleri ile üniversite mensuplarını töhmet altında bıraktığı belirten açıklamada, "Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir ulusal kanaldaki programda sarf ettiği sözler Sakarya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenci ve mezunlarının ve kamuoyunun haklı tepkisine sebep olmuştur. Bahsi geçen konuşmada Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan’ı da katarak sarf ettiği cümlelerde Sakarya’mız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınma önceliklerine azami katkıyı verme çabasındaki üniversite mensuplarını töhmet altında bırakmıştır. Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gençlerimiz göz bebeklerimizdir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gençlerimiz göz bebeklerimizdir

Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak
GÜNDEM
Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak

AK Parti'den 'üniversiteler fuhuş evleri' yorumuna sert tepki: Her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz
GÜNDEM
AK Parti'den 'üniversiteler fuhuş evleri' yorumuna sert tepki: Her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz
Abone Ol Google News
Önce kendinisonra Arap dünyasını ateşe verdi

Önce kendini
sonra Arap dünyasını ateşe verdi

Muhammed Buazizi, 10 yıl önce ​'Arap Baharı'nın ateşini yaktı.
Kabul edilebilir değil

'Kabul edilebilir değil'

​​Bakan Koca'dan görevden alınan başhekim hakkında açıklama.
Görevden alındı

Görevden alındı

Hemşireleri azarlayıp, 'Ben salağım' yazdırmıştı.

'En zengini değiliz <br>ama en cömertiz'

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.
WhatsApp Web'te<br> yeni dönem

WhatsApp Web'te
yeni dönem

​Artık bilgisayarda da görüntülü görüşme özelliği aktif.

Çocuklar top oynarken keşfetti

Çocuklar top oynarken keşfetti

Çukurun içinden çıkanlar merak konusu oldu...

Sütte çıkan madde şaşırttı

Sütte çıkan madde şaşırttı

Gizemli hastalık Hindistan'da yüzlerce kişiyi hastanelik etmişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.
'Aramızda anlaşmazlık vardı'

'Aramızda anlaşmazlık vardı'

Hamile eşini, üç çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü.

Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

​Merkel koronavirüs aşısını bulan Şahin ve Türeci ile görüştü.
Oruç Reis'e <br>hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.
Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.