Uşakspor’da dönen oyun başka: Yalım çarkı ifşa etti

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, daha önce tanık beyanlarında gündeme gelen Uşakspor dosyasındaki iddiaları büyük ölçüde doğruladı. Yalım, belediye kadrolarında “çalışıyor” gösterilen futbolcuları, lunapark işletmecilerinden alınan paraları ve belediye üzerinden yürüyen para trafiğini tek tek anlattı.

Yalım’ın savcılığa verdiği ek ifadede, “Uşakspor kadrosunda oynayan 24 futbolcudan 10 tanesi Uşak Belediyesi kadrosunda çalışıyor olarak gösterilmiş ve maaşları belediyeden ödenmiştir. Ancak bu futbolcular fiilen belediyede çalışmamışlardır” dediği öğrenildi. Yalım, futbolcuların yalnızca evrak üzerinde belediye personeli olarak gösterildiğini ve maaşlarının belediye bütçesinden karşılandığını kabul etti.

FUTBOLCULARIN EŞLERİ DE KADROYA ALINMIŞ

İfadede yalnızca futbolcuların değil, bazı futbolcuların eşlerinin de belediye kadrosuna yerleştirildiği anlatıldı. Yalım, “2 futbolcunun eşi de belediyede kadrolu olarak gösterilmiş ve maaş ödemesi yapılmıştır” diyerek, bunlardan birinin kısa süre fiilen çalıştığını ancak diğer kişinin belediyede hiç görev yapmadan maaş almaya devam ettiğini söyledi.

AYLIK 850 BİN TL NAKİT VE ÇEK ALINIYORDU

Dosyadaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise lunapark işletmecisinden alındığı öne sürülen para trafiği oldu. Yalım ifadesinde, Atapark içerisindeki lunapark işletmecisinden belediye meclisi kararındaki resmi işgaliye bedelinin dışında ayrıca aylık “850 bin TL nakit ve çek” alındığını söyledi. Yalım, “Lunapark işletmecisinden aylık 850 bin TL nakit ve çek olacak ve hamiline yazılı olacak şekilde alınarak Uşakspor futbolcularına elden ödemeler yapılmıştı” ifadelerini kullandı.

KAYIP ÇEKLER NEREDE?

Yalım, Mart ayında lunapark işletmecisinin başka bir şirket üzerinden düzenlediği iki adet hamiline yazılı çekin belediyenin özel kalem müdürü Hasan Doğukan Kurnaz’a teslim edildiğini de anlattı. Çeklerin kendi talimatıyla kontrol edilip kasaya konulduğunu söyleyen Yalım, belediyedeki aramalarda çeklerin bulunamadığını belirtti. Yalım ifadesinde, “Ben bu çeklerin Hasan Doğukan Kurnaz tarafından evine veyahut şahsi aracına götürülmüş olabileceğini düşünüyorum” dedi.

UŞAKSPOR’A YAPILAN BAĞIŞLARI ŞAHSİ İŞLERİNE KULLANMIŞ

Etkin pişmanlık ifadesinde en kritik bölümlerden biri ise belediyeye bağış adı altında getirilen paraların kullanımıyla ilgili oldu. Yalım, Uşakspor için toplandığı belirtilen nakit para ve çeklerin bir kısmını şahsi harcamalarında kullandığını kabul etti. Yalım, “Uşakspora bağış olarak belediyeye getirilen nakit paraların ve hamiline yazılı çeklerin bir kısmını kendi şahsi harcamalarımda kullandım” derken, bazı dönemlerde ise “Yalım Garden” şirketine ait SGK borçlarını bu paralarla ödediğini söyledi. İfadesinin devamında “Bundan dolayı oluşan kamu zararını gidermek isterim. Yaptığımdan dolayı pişmanım” sözlerine yer verdi.

YALIM’IN İTİRAFLARI, TANIK İFADELERİYLE ÖRTÜŞTÜ