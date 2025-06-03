Üsküdar Amerikan Lisesinden LGBT açıklaması: Bilgimiz dahilinde değildi

Üsküdar Amerikan Lisesinde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer vermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının harekete geçmesinin ardından okul yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu görsellerin okul yönetimin bilgisi ve izni dahilinde olmadığı paylaşıldı.
Lise yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, okulda yer aldığı belirtilen bir görselle ilgili kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımların yansıdığı belirtildi.
Ne olmuştu?
Milli Eğitim Bakanlığı, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğuna dair şikayetlerin iletilmesi üzerine okulda denetim yapmıştı.
Denetimlerde, okulda söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlenmiş, Bakanlıkça liseye ilişkin inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştı.