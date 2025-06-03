Üsküdar Amerikan Lisesinden LGBT açıklaması: Bilgimiz dahilinde değildi

"Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz."