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Üsküdar Amerikan Lisesinden LGBT açıklaması: Bilgimiz dahilinde değildi

Üsküdar Amerikan Lisesinden LGBT açıklaması: Bilgimiz dahilinde değildi

22:523/06/2025, Salı
AA
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Okul yönetimi, söz konusu LGBT görsellerinin bilgileri dahilinde olmadığını açıkladı
Okul yönetimi, söz konusu LGBT görsellerinin bilgileri dahilinde olmadığını açıkladı

Üsküdar Amerikan Lisesinde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer vermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının harekete geçmesinin ardından okul yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu görsellerin okul yönetimin bilgisi ve izni dahilinde olmadığı paylaşıldı.

Üsküdar Amerikan Lisesi, LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara ilişkin,
"Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir."
açıklamasını yaptı.

Lise yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, okulda yer aldığı belirtilen bir görselle ilgili kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımların yansıdığı belirtildi.

Açıklamada,
"Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz."
ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğuna dair şikayetlerin iletilmesi üzerine okulda denetim yapmıştı.

Denetimlerde, okulda söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlenmiş, Bakanlıkça liseye ilişkin inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştı.



#LGBT
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Üsküdar Amerikan Lisesi
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