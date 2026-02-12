Yeni Şafak
Üşümezsoy'dan İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken değerlendirme

08:2712/02/2026, Perşembe
Üşümezsoy, 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli enerji birikimi bulunmadığını iddia etti.
Üşümezsoy, 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli enerji birikimi bulunmadığını iddia etti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen olası depreme dair yaygın görüşlerin dışında kalan açıklamalarda bulundu. Marmara’daki bazı fay hatlarında büyük bir deprem için yeterli enerji birikimi olmadığını savunan Üşümezsoy, özellikle Adalar segmentine işaret etti.

İstanbul’da beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen senaryolardan farklı bir tablo çizdi. Üşümezsoy, Marmara Denizi içerisindeki bazı fay segmentlerinde büyük bir deprem oluşturacak düzeyde enerji birikiminin bulunmadığını öne sürdü.

Özellikle Adalar segmentine dikkat çeken Üşümezsoy, bu bölgeye yönelik risk değerlendirmelerinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Üşümezsoy, Adalar hattının büyük bir deprem üretecek düzeyde stres taşımadığını savunarak, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli enerji birikimi bulunmadığını iddia etti.

SİLİVRİ İLE KUMBURGAZ ARASINA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul’u etkileyebilecek olası bir sarsıntı için tek bir noktaya dikkat çeken Üşümezsoy, Silivri ile Kumburgaz arasındaki yaklaşık 25 kilometrelik hatta odaklanılması gerektiğini belirtti. Sözcü'nün canlı yayınına katılan ve bu hattın 2009’dan bu yana risk taşıdığını ifade eden Üşümezsoy, burada meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğünün 6.0 ile 6.5 arasında olabileceğini söyledi.

“Büyük İstanbul depremi senaryosu masada değil” iddiası

Üşümezsoy, Kuzey Marmara genelinde sıkça dile getirilen “büyük İstanbul depremi” senaryosunun artık geçerli olmadığını ileri sürdü. 1999 depreminden bu yana “büyük deprem olacak” söylemiyle uluslararası fonlar sağlandığını iddia eden Üşümezsoy, bu kaynakların deprem hazırlığı için doğru kullanılmadığını savundu.

Depreme dayanıklı yapıların inşasının mühendislik alanına girdiğini belirten Üşümezsoy, fay hatlarının doğru analiz edilmesinin ise bilimin görevi olduğunu ifade etti. Yanlış fay modelleri üzerinden politika üretilemeyeceğini sözlerine ekledi.






