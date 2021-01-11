Uyuşturucuları turşu bidonuna saklamışlar

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 15 kişinin adreslerine baskın yaptı.

Ekipler, şüphelilerin tamamını gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada bir tabanca, 9 mermi, turşu bidonu içerisine gizlenmiş 580 gram sentetik kannabionid, 22 gram esrar, 14 gram esrar tohumu, bir hassas terazi, bir büyüteç, el yazması Arapça kitap, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, Arapça yazılar ve kartal figürü bulunan kolye ucu ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM

GÜNDEM Ümitcan Uygun'un yakınları Anadolu Ajansı ekibine saldırdı

GÜNDEM Sivas'ta tedbirler işe yaradı: Vakalar yüzde 70 düştü

GÜNDEM Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı