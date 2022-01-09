Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 215 bin 228 operasyon düzenlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, geçen yıl terörün en önemli finansmanlarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye yoğun mesai harcadı.

Narkotik ekiplerince düzenlenen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26 bin 128’i tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıla göre artış yaşandı.

Buna göre 2021'de yüzde 98,3 artışla 8 milyon 449 bin 424 sentetik ecza, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 captagon, yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilogram skunk, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kilogram sentetik kannabinoid, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilogram eroin ve yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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Operasyonlarında ayrıca 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, 5 milyon 975 bin 214 ecstasy, 57 ton 693 kilogram esrar ve 614 kilogram kokain bulundu.

72 bin 192 metruk bina yıkıldı

İçişleri Bakanlığı, operasyonların yanı sıra uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik de faaliyetler gerçekleştirdi.

Uyuşturucu maddelerin, evlerden sonra en fazla metruk binalarda kullanıldığının tespiti üzerine 81 il valiliğine genelge gönderilerek bir an önce bu binaların belirlenerek yıkım ve ıslah çalışmalarının yapılması istendi.

Ülke genelinde tespit edilen 107 bin 884 binanın yüzde 82'sine denk gelen 72 bin 192’si yıkıldı, 16 bin 371 metruk binanın metrukluk özelliği giderildi. Binaların yüzde 17,91’ine yönelik yıkım ve ıslah çalışmaları ise sürüyor.

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Uyuşturucuya bağlı ölümlerde azalış yaşandı

Geçen yılın 11 aylık döneminde doğrudan uyuşturucu kaynaklı ölümler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalarak 175’ten 160’a geriledi.

Uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak ve ölümleri önlenmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "UYUMA" uygulamaları aracılığıyla 11 bin 270 etkinlikle 449 bin 238 anne ve anne adayına ulaşıldı.

FOTOĞRAF 10 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.<br>Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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