Uzman isimden kritik uyarı: Yağışlı kış kene sayısını artırabilir

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kışı yoğun yağışla geçiren illerde bitki örtüsünün baharda daha canlı olabileceğini belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelerin bu şehirlerdeki popülasyonunun artabileceğini vurguladı.
Bol yağışlı dönemlerde tabiatta daha fazla bitki örtüsü bulunmasının kene popülasyonunun artmasında etkili olduğunu anlatan Çetin, "Özellikle hastalık virüsünü taşıyan kene cinsinin en yoğun olduğu Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illerin yoğun miktarda yağış alması, bu sene kene sayısında daha fazla artış beklendiğini bize göstermektedir." dedi.
"Sivas'ta geçen yıl 120 civarında vakamız oldu"
Çetin, kenelerin üç farklı evresinin bulunduğunu ifade ederek, en başlangıçtaki evresinde yakalanıp bertaraf edilmesinin, erişkin dönemine geçmesini engellemek açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşılan yerlerde bu aylarda yapılacak kene mücadelesinin hastalık sayısında düşüş sağlayabileceğine dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu:
Çetin, nisan ortalarından itibaren KKKA vakalarının görülmeye başladığını hatırlatarak, havaların bu yıl biraz daha erken ısınacağını öngörüp tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı.
Kenelerin, otların yoğun bulunduğu ve vahşi hayata açık bölgelerde daha yaygın olduğunu belirten Çetin, "Özellikle dinlenme alanlarında, park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarında herhangi bir aktivite yaparken, üzerimize kene gelebileceğini düşünerek tedbirli olmalıyız. Kenelerin yüzde 70'inin bacaklardan ve özellikle pantolon paçalarından vücuda çıktığını biliyoruz. Pantolon paçalarının çorapların içerisine alınması bile önemli ve değerli." dedi.
"Tedbirlerle hastalık sayısını azaltabileceğimizi düşünüyoruz"
Çetin, piknik alanına açık renkli örtü serilmesini ve üzerinde ayaklarla vurulup titreşim yapılmasını tavsiye ederek, bölgede kene varsa örtünün üstüne gelebileceğini söyledi.
Bu bölgelerde daha fazla tedbir alınması gerektiğini belirten Çetin, tabiatta etkinlik yaparken açık renkli ve kapalı giysiler giyilmesini önerdi.
Çetin, hayvancılıkla uğraşanların daha fazla tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: