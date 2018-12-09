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BARTIN

Vali yardımcısı kazada öldü

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, önceki gece Amasra’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kalender için Bartın Valiliği önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Kalender’in bir hafta önce evlendiği eşi Enise Anül Kalender, güçlükle ayakta durabildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enise Anül Kalender, eşi için Bartın’da düzenlenen törene sağlık ekiplerinin nezaretinde katıldı.
Enise Anül Kalender, eşi için Bartın’da düzenlenen törene sağlık ekiplerinin nezaretinde katıldı.

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Amasra’dan Bartın istikametine seyreden Erkan Kalender (46) yönetimindeki 74 DA 402 plakalı otomobil, Amasra tüneli Bartın çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalender, burada yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kalender’in bir hafta önce evlendiği eşi Enise Anül Kalender, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Bartın Devlet Hastanesi’nden ailesi ve yakınları tarafından alınan Erkan Kalender’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Bartın Valiliği önüne getirildi. Burada düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Sağlık görevlilerinin kolunda törene katılan Kalender’in eşi Enise Anül Kalender’in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından Kalender’in cenazesi memleketi Ankara’ya gönderildi.

SAVCILIK SORUŞTURUYOR

Bartın Valisi Sinan Güner, savcılığın kazayla ilgili gerekli adli tahkikatı yapacağını söyledi. Kalender için ikinci tören Kocatepe Camii’nde düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, aileye taziyelerini iletip, acılarını paylaştı. Kalender’in cenazesi, ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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