Gündem Vanda 4 büyüklüğünde deprem
VAN

Van haberleri: Van'da deprem oldu

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Muradiye ilçesinde saat 09.53'te deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Van'da yaşanan deprem sonrası AFAD açıklama yaptı.
Van'da yaşanan deprem sonrası AFAD açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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