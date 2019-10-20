Van haberleri: Van'da deprem oldu Van'da 4 büyüklüğünde deprem Van'ın Muradiye ilçesinde saat 09.53'te deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu bildirildi.

Haber Merkezi 20 Ekim 2019, 10:16 Son Güncelleme: 20 Ekim 2019, 10:34 AA