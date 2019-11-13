Van, Hakkari, Şırnak kırsalında Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Kıran-6 operasyonunun başladığını duyurdu... Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor.

Kıran - 6 operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır.

OYNAT 00:59 Kıran-6 operasyonu başladı Kıran-6 operasyonu başladı. Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katıldı. Operasyon İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. BiP'te paylaş

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Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2.360 personel (157 operasyonel tim )görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

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