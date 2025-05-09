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Van ve Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Van ve Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 4 gözaltı

11:399/05/2025, Cuma
DHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ile Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerindeki operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Van ve Şanlıurfa Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Şanlıurfa ile Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde narkotik operasyonları düzenlendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 365 paket halinde 194,5 kilogram eroin, 93,5 kilogram esrar ve 53 paket halinde 23,5 kilogram skunk ele geçirildi.



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