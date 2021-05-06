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VAN

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğün 3.5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vanda 3.5 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 11.23'de olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.


Video: AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı


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