Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

#Deprem
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 06.05.2021, 11:23:14 TSİ
Enlem : 38.7615 N
Boylam : 43.2561 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/243du7F3GG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 11.23'de olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
#Deprem
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 06.05.2021, 11:23:14 TSİ
Enlem : 38.7615 N
Boylam : 43.2561 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/243du7F3GG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Video: AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı