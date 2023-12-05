Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi

“Çalışmalar neticesinde toplam 35 olayda 55 şahıs yakalanmış olup 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 51 kilogram 02 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap, 310 litre kaçak akaryakıt, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet fişek, 11 adet cep telefonu ve 3 bin 616) paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ‘Huzurunuz, Mutluluğumuzdur’ parolası ile kararlılıkla devam edilmektedir”