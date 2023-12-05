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Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 52 kilo esrar ele geçirildi.

09:17 - 5/12/2023 Salı
IHA
Van
Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada,
“Çalışmalar neticesinde toplam 35 olayda 55 şahıs yakalanmış olup 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 51 kilogram 02 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap, 310 litre kaçak akaryakıt, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet fişek, 11 adet cep telefonu ve 3 bin 616) paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ‘Huzurunuz, Mutluluğumuzdur’ parolası ile kararlılıkla devam edilmektedir”
denildi.




#van
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