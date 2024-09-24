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Van'da çok sayıda alan 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Van'da çok sayıda alan 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

20:5424/09/2024, mardi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Van Valiliği, şehrin Çatak ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Söz konusu karar ile milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtilirken; Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Van'ın Çatak ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak

Bu kapsamda ilçedeki Kat Dağı, Kervanyayla, Tayanyayla, Karataş Çukurları, Köpekçayırı, Ayı Deresi, Belbuka, Deri Tepe, Siyahtaş Tepe, Elma Tepe, Kesilmez Tepe, Tarın Tepe, Musa Dağı, Çelik Tepe, Aşiret Tepe, Kızılkaya Tepe'de belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların 24 Eylül-9 Ekim tarihlerinde 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."




#Özel Güvenlik Bölgesi
#Van
#Van Valiliği

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