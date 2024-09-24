Van'da çok sayıda alan 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Van Valiliği, şehrin Çatak ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Söz konusu karar ile milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtilirken; Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.
Van'ın Çatak ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.
Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak
"Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."