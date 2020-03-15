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VAN

Van’da depremin izleri siliniyor

Van’ın Başkale ile Saray ilçelerini vuran depremin ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. 25 mahalleye konteyner kent oluşturulması çalışmaları başlarken, ağır hasarlı evler de yıkılıyor ve beton yığınları mahalle dışına taşınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan, Van’ın Başkale ve Saray ilçelerinde de can ve mal kaybına yol açan 5,9 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren alanda başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Van'da kurulan çadır alanı

5 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Deprem bölgesine giden ekipler, ilk etapta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gönderilen 4 bin 158 çadırı Başkale ve Saray ilçelerindeki 25 mahalleye kurdu. Yaşamını yitiren 10 vatandaşın aileleri için taziye çadırlarının da kurulduğu bölgede, konteyner kentlerin oluşturulması için çalışmalara başlandı. Depremden hemen sonra 5 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunan ekipler, alanda çalışan görevli ve gönüllülere de kumanya dağıttı. İtfaiye ekiplerinin de 7 gün 24 saat esasıyla alanda oluşacak yangın ve afetlere karşı hazır bulunduğu bölgede, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri de depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Deprem nedeniyle 233 ahırın yıkıldığı ve yaklaşık 2 bin hayvanın telef olduğu Başkale ve Saray ilçesine bağlı mahallelerde çalışma yürüten belediye personeli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ölü hayvanları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek, mahalle dışında kazılan çukurlara kireçleyerek gömdü.

AĞIR HASARLI EVLER YIKILIYOR

  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de mahallelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan ve ağır hasar görmüş evler, Büyükşehir Belediyesine ait 15 iş makinesi, 25 kamyon ve 100 personelle yıkılmaya başlandı. Toplanan molozlar ise iş makineleriyle mahalle dışına çıkarılıyor. Bölgede geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin yıkılan ahırlarına da çadırla çözüm bulundu.

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